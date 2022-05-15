Trabzonspor'un şampiyonluk forması

Süper Lig'de 2021-22 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor, statta yapılan kupa töreninde şampiyonluk formasını taraftarların beğenisine sundu.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yıllar süren hasretin ardından gelen şampiyonluğunu görkemli şekilde kutluyor.

Akyazı’da yapılan kutlamalarda sahne alan Kadr'e kaptan Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz eşlik etti.

Fırtına'nın yıldızları, sahneye kupa törenine özel tasarlanan şampiyonluk formasıyla çıktı.

Altın rengi detayları gözden kaçmadı

Gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve ‘2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor’ yazan şampiyonluk forması böylece taraftarların da beğenisine sunuldu.