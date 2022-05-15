Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
479.414
1.80%
BTXN Coin
13.56
-16.14%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C
    Trabzonspor'un şampiyonluk forması

    Trabzonspor'un şampiyonluk forması

    Süper Lig'de 2021-22 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor, statta yapılan kupa töreninde şampiyonluk formasını taraftarların beğenisine sundu.
    • 15.05.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yıllar süren hasretin ardından gelen şampiyonluğunu görkemli şekilde kutluyor.

    Akyazı’da yapılan kutlamalarda sahne alan Kadr'e kaptan Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz eşlik etti.

    Fırtına'nın yıldızları, sahneye kupa törenine özel tasarlanan şampiyonluk formasıyla çıktı.

    Trabzonspor un şampiyonluk forması #1

    Altın rengi detayları gözden kaçmadı

    Gold rengi armalı ve gold rengi detaylı, üzerinde sonsuzluk işareti bulunan ve ‘2021-22 Sezonu Şampiyonu Trabzonspor’ yazan şampiyonluk forması böylece taraftarların da beğenisine sunuldu.

    Trabzonspor un şampiyonluk forması #2

    Trabzonspor un şampiyonluk forması #3

    Trabzonspor un şampiyonluk forması #4

    Trabzonspor un şampiyonluk forması #5

    Trabzonspor un şampiyonluk forması #6

    Trabzonspor un şampiyonluk forması #7


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Everton, Osayi Samuel'i istiyor
    Transfer dosyası

    Everton, Osayi Samuel'i istiyor

    e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
    Eğitim

    e-YÖKDİL sonuçları açıklandı

    Görüş Bildir