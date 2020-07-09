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Trabzonspor'un şampiyonluk şansı azalıyor
Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak son 3 hafta kala Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, şampiyonluk şansını zora soktu.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 08:48
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor...
Başakşehir'in Denizlispor'u 2-0 yendiği haftada sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak ağır bir yara aldı.
FARK 4 PUANA ÇIKTI
Ligin bitimine 3 hafta kala turuncu-lacivertlilerin 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, şampiyonluk şansını zora soktu.
Karadeniz ekibinin mutlu sona ulaşabilmesi için kalan tüm maçlarını kazanması, rakibinin ise 1 yenilgi ve 1 beraberlik alması lazım.
Başakşehir'in kalan maçları:
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Trabzonspor'un kalan maçları:
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)
PUAN DURUMU