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    Trabzonspor'un şampiyonluk şansı azalıyor

    Trabzonspor'un şampiyonluk şansı azalıyor

    Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak son 3 hafta kala Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, şampiyonluk şansını zora soktu.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 08:48
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    Trabzonspor'un şampiyonluk şansı azalıyor

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor...

    Başakşehir'in Denizlispor'u 2-0 yendiği haftada sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak ağır bir yara aldı.

    FARK 4 PUANA ÇIKTI

    Ligin bitimine 3 hafta kala turuncu-lacivertlilerin 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, şampiyonluk şansını zora soktu.

    Karadeniz ekibinin mutlu sona ulaşabilmesi için kalan tüm maçlarını kazanması, rakibinin ise 1 yenilgi ve 1 beraberlik alması lazım.

    Trabzonspor'un şampiyonluk şansı azalıyor #1

    Başakşehir'in kalan maçları:
    Konyaspor (D)
    Kayserispor
    Kasımpaşa (D)

    Trabzonspor'un kalan maçları:
    Denizlispor (D)
    Konyaspor
    Kayserispor (D)

    PUAN DURUMU

    Trabzonspor'un şampiyonluk şansı azalıyor #2

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