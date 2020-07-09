Trabzonspor'un şampiyonluk şansı azalıyor

Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak son 3 hafta kala Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor, şampiyonluk şansını zora soktu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor...

Başakşehir'in Denizlispor'u 2-0 yendiği haftada sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalarak ağır bir yara aldı.

FARK 4 PUANA ÇIKTI

Ligin bitimine 3 hafta kala turuncu-lacivertlilerin 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, şampiyonluk şansını zora soktu.

Karadeniz ekibinin mutlu sona ulaşabilmesi için kalan tüm maçlarını kazanması, rakibinin ise 1 yenilgi ve 1 beraberlik alması lazım.

Başakşehir'in kalan maçları:

Konyaspor (D)

Kayserispor

Kasımpaşa (D)

Trabzonspor'un kalan maçları:

Denizlispor (D)

Konyaspor

Kayserispor (D)

PUAN DURUMU



