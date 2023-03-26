Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu Trabzonspor’da yapılan seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün yeni başkanı oldu.

Trabzonspor'da Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimine tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan, Ahmet Ağaoğlu’nun istifasının ardından Trabzonspor’un yeni başkanı seçildi.

46 yaşındaki Doğan böylelikle bordo-mavililerin 55 yıllık tarihinde 18. başkanı oldu.

"Büyük onur ve gurur duyuyorum"

Ertuğrul Doğan, ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübün menfaatini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum."

20 ay görevde kalacak

20 ay görev yapacak olan Ertuğrul Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

Ertuğrul Doğan Kimdir?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Doğan, Oltan&Köleoğlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

2022 yılında madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kuran Ertuğrul Doğan, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek iş hayatını sürdürüyor.

Doğan, Trabzonspor Kulübünde 2018 yılında projeler ve finansman komitesi sorumlusu, 2020 yılında başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2021 yılından itibaren ise Trabzonspor Asbaşkanı olarak görev yaptı.

Doğan, evli ve 2 çocuk babası.