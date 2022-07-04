Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Trabzonspor'un Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Trezeguet kimdir,kaç yaşında ve kariyeri gibi sorular merak konusu oldu.İşte tüm merak edilenler..

Trabzonspor'un transfer ettiği futbolcu Trezeguet kimdir sorusu günün en çok arananları arasında yer alıyor.

Trabzonspor bugün yaptığı açıklama ile Mahmud Ahmed İbrahim Hasan'ın transferi için görüşmelere başlandığı duyurmuştu.

Peki kimdir Trezeguet kaç yaşında ve kariyerinde hangi takımlarda oynadı? İşte tüm merak edilenler..

Trezeguet kimdir

Mahmud Ahmed İbrahim Hasan yada bilinen adıyla Trezeguet 1 Ekim 1994 yılında dünyaya gelmiştir.Mısırlı olan futbolcu profesyonel kariyerine 2012 yılında El-Ahly takımında başlamıştır.Mısır milli takımındada forma giyen başarılı isim ülkemizde Kasımpaşa ve Başakşehir formalarını giydikten sonra şimdi de Trabzonspor formasını giyecek.

Forma giydiği kulüpler

Profesyonel kariyerine 2012'de başlayan Trezeguet sırasıyla şu takımlarda forma giymiştir;

- El-Ahly

- Anderlecht

- Mouscron

- Kasımpaşa

- Aston Villa

- Başakşehir

- Trabzonspor