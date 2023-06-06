Transfer döneminin başlama tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona erecek. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat 2024'te kapanacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Buna göre; 2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."