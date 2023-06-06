Transfer döneminin başlama tarihi belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-24 sezonu birinci transfer döneminin 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona erecek. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat 2024'te kapanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: