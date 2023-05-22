Trezeguet'den Samet Akaydin açıklaması: İyi ki o an tükürdüğünü görmedim Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet, Fenerbahçe derbisinde Samet Akaydin'in kendisine yönelik hareketiyle ilgili ilk kez konuştu.

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Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin stoperi Samet Akaydin'in gol sevincini yaşayan Mahmoud Trezeguet'nin üzerine tükürdüğü iddia edilmişti.

Konuk ettikleri Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından bu olaya ilişkin açıklama yapan Mahmoud Trezeguet, "Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Yaşandığı sırada görmedim ve o an görmediğim için şanslıyım. Kötü hissettim görünce. Daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Samet Akaydin'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Trabzonspor karşılaşmasında 'tükürmesi' nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

"İftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum"

Samet Akaydın yaşananlarla sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: