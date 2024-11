Trpisovsky: Fenerbahçe büyük bir takım ve çok büyük antrenörü var

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Slavia Prag, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Fortuna Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki teknik direktör Jindrich Trpisovsky, yarın zor bir maça çıkacaklarının altını çizdi.

"DZEKO HALEN BİTİRİCİ"

Sarı-lacivertli takımın iyi bir kadrosunun olduğunu dile getiren Trpisovsky, özellikle Edin Dzeko'yu kariyerinin başlarında Çekya'da oynadığı dönemden bildiğini dile getirerekşu ifadeleri kullandı:

Teplice'de oynadığı dönemi hatırlıyorum. Çok başarılı bir futbolcu olduğunu görmüştüm. O ligde çok kalmayacağını belirtmiştim. Forvet oyuncuları geç yaşta gelişiyor ama kendisi çok erken gelişti. Klasik bir 9 numara, çok istikrarlı. Her gittiği kulüpte başarılı oluyor. Daima takımın en önemli, en başarılı oyuncuları arasında. Ceza sahası içinde çok etkili. Çok özel bir isim. Hala ceza sahasında bitirici durumda.

"SAVUNMAMIZ ADINA İYİ VE ZOR BİR TEST OLACAK"

Fenerbahçe'nin hücum futbolunu çok iyi oynadığını belirten Çek teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ofansif olarak çok başarılı ve güçlü bir ekip. Hücumda çok bilinen akıllı oyuncuları var. Her yıl hokey liglerinde elde edilen puanlara ulaşıyor. Maçın her aşamasında, forvetler ve hücum oyuncuları çok etkili oluyor. Çok fazla gol şansı buluyorlar. Her seferinde farklı goller atıyorlar. Yarınki maçta özel oyunculara dikkat vermeye çalışacağız. Hem Fenerbahçe'ye hem de oyunculara bireysel anlamda önlem alacağız. Bütün savunma oyuncularımız adına iyi ve zor bir test olacak.