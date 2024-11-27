Trpisovsky: Fenerbahçe büyük bir takım ve çok büyük antrenörü var

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Slavia Prag, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Fortuna Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki teknik direktör Jindrich Trpisovsky, yarın zor bir maça çıkacaklarının altını çizdi.

"DZEKO HALEN BİTİRİCİ"

Sarı-lacivertli takımın iyi bir kadrosunun olduğunu dile getiren Trpisovsky, özellikle Edin Dzeko'yu kariyerinin başlarında Çekya'da oynadığı dönemden bildiğini dile getirerekşu ifadeleri kullandı:

Teplice'de oynadığı dönemi hatırlıyorum. Çok başarılı bir futbolcu olduğunu görmüştüm. O ligde çok kalmayacağını belirtmiştim. Forvet oyuncuları geç yaşta gelişiyor ama kendisi çok erken gelişti. Klasik bir 9 numara, çok istikrarlı. Her gittiği kulüpte başarılı oluyor. Daima takımın en önemli, en başarılı oyuncuları arasında. Ceza sahası içinde çok etkili. Çok özel bir isim. Hala ceza sahasında bitirici durumda.

"SAVUNMAMIZ ADINA İYİ VE ZOR BİR TEST OLACAK"

Fenerbahçe'nin hücum futbolunu çok iyi oynadığını belirten Çek teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ofansif olarak çok başarılı ve güçlü bir ekip. Hücumda çok bilinen akıllı oyuncuları var. Her yıl hokey liglerinde elde edilen puanlara ulaşıyor. Maçın her aşamasında, forvetler ve hücum oyuncuları çok etkili oluyor. Çok fazla gol şansı buluyorlar. Her seferinde farklı goller atıyorlar. Yarınki maçta özel oyunculara dikkat vermeye çalışacağız. Hem Fenerbahçe'ye hem de oyunculara bireysel anlamda önlem alacağız. Bütün savunma oyuncularımız adına iyi ve zor bir test olacak.

"MOURINHO'YA KARŞI OYNAMAK BÜYÜK BİR ŞEREF"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya karşı oynayacak olmanın kendisi adına büyük bir şeref olduğunu vurgulayan Jindrich Trpisovsky, şöyle konuştu:

Jose Mourinho teknik direktörler arasında en çok bilinen isim. Çok büyük bir kariyeri var. Adı nerede söylenirse tanınan bir isim. Dünyada en başarılı antrenörlerin ismi sorulduğunda kendisi bu isimler arasında gösterilecektir. Fenerbahçe'de kendi karakteristik yapısı da görülmeye başlandı. Savunmada çok aktifler. Oyuncularımıza büyük bir pres uygulayacaklardır. AS Roma'dayken karşılaşmıştık. Burada yeni kulübünde ve biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Oyuncular belli bir stil uyguluyor. Fenerbahçe'de savunma anlamında eskiye nazaran büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum.

"BU YIL İYİ BİR YOLDAYIZ"

Takım olarak her maçta birçok gol pozisyonu yakaladıklarını ve yarınki maçta bunları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Trpisovsky, şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar oynadığımız rakipler iyi takımlardı. Kolay pozisyon vermiyorlar. Ama bunu olumlu olarak görmek istiyorum. Gol pozisyonlarına giriyoruz, kaliteli takımlara karşı bunu beceriyoruz. Elbette yarın da elimizden gelenin en iyisini yaparak, sonuç almak istiyoruz. Bu durum pasif oynamaktan daha iyidir. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde aktif oynuyoruz. İyi bir yoldayız.

"BASKI ALTINDA HİSSETMİYORUZ"

Yarın oynanacak maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini aktaran Trpisovsky, şunları kaydetti:

Çok büyük bir antrenör ve büyük bir takımla karşılaşacağız. Her maç öncesinde aynı şeyleri söyleyebilirim ama yarınki maçı ölüm kalım meselesi olarak görmüyoruz. Kazanmak istiyoruz. Evimizde, taraftarlarımızın önünde güzel bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynadık. Bu nedenle kendimizi baskı altında hissetmiyoruz. Yarın iyi bir sonuç almak istiyoruz.

SCHRANZ: "İLK GOLÜ ATAN BÜYÜK BİR AVANTAJ ELDE EDECEK"

Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky ile basın toplantısına katılan futbolcu Ivan Schranz, 2021-2022 sezonunda iki takım arasında oynanan maçlara değinerek sözlerine başladı.

Kariyerinde defansta ilk kez Fenerbahçe karşısında sahada olduğunu söyleyen Schranz,şu ifadeleri kullandı: