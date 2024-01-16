Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray yorumu: Üçüyle de vedalaşmak lazım Ünlü spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı takıma yönelik eleştirilerde bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen'deki mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'ın ilk golünü 26. dakikada Victor Nelsson attı. Kayserispor'un golü ise 58. dakikada Aylton Boa Morte'den geldi. Galatasaray, 86. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor, 44. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Kayserispor'da Stephane Bahoken, kullandığı penaltıda kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.

Tugay Kerimoğlu'ndan eleştiri

TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Kayserispor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.

Enerji eksik Galatasaray'da. O iştahlı oyun yerini durağan, sakin ve reaksiyon veremeyen bir oyuna bıraktı. Son haftalarda 1-0 sonrası duran bir Galatasaray izliyoruz.

"3 oyuncu da kendilerini sunmuyor"

20 hafta öncesine gidelim. Kağıda yazdığımız her oyuncu bizi heyecanlandırdı değil mi? Tete, Zaha, Ndombele... Bunların hepsini bir kalıba sokup, insanlara sunmaya çalıştık yorumlarımızla. Ancak onlar kendilerini sunmuyorlar ki!

"Tatlı bir şekilde vedalaşırsınız"

"Tete'nin ne zaman kıpırdanacağını, Zaha'nın ne zaman hareketleneceğini, Ndombele'nin ne zaman eski Ndombele olacağını Galatasaray camiası hep bekledi ama olmadı. Olmuyorsa çok zorlamanın bir anlamı yok. Alırsınız karşınıza tatlı bir şekilde vedalaşırsınız.

"Kazımcan sorgulamalı"

Genç oyuncular için biz hayal ederken, genç oyuncular kendi hayallerinden vazgeçmiş durumdalar. Kazımcan, bu kadar eksik varken sana forma şansı verilmiyorsa bunu sorgulaman lazım. Hocanın elini güçlendirmen gerekirken zayıflatıyorsun.

"Bu oyun yetmez"