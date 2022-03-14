Tümer Metin: Mesut Özil, sorumluluk almıyor

Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan eski futbolcu Tümer Metin, Arda Güler'in ilk 11'de oynaması gerektiğini söyledi. Kaptan Mesut Özil'in ise elini taşın altına koymaktan kaçındığını belirtti.

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği maçı Tivibu Spor'da değerlendirdi.

Genç yetenek Arda Güler'e övgüler yağdıra Tümer Metin, İsmail Kartal'ı şu sözlerle eleştirdi: "Arda Güler konusunda o kadar doluyum ki, ağız dolusu falan konuşasım ve içimdekileri boşaltasım var. Bir salın çocuğu oynasın. Tek söyleyeceğim şey bu. Bırakın oynasın. Korumak, koruma altına almak... Bunlar günümüzün işleri değil."





"DAHA FAZLA SAHNE ALIRSA GELİŞEBİLİR"

"Yaşlı-genç, deneyimli-deneyimsiz ayırmaktansa benim nazarımda hiç oralara bakmadan, iyi oyuncu vardır, kötü oyuncu vardır. Arda Güler her şeyi ile akıyor. Gol vuruşunda oraya yaptığı koş, pozisyonun içindeyken tek ayak üstünde sıçradıktan sonraki soğuk kanlılığı ve net bitirici vuruşu. Berisha'nın kafasına kestiği ayak içi pas. Adam futbolcuyum diye bağırıyor. Tek ihtiyacı olan şey süre alması. Daha fazla sahne alırsa gelişebilir."





"MAÇI KAZANMANIN ÖZGÜVENLE ALAKASI YOK"

"Futbolcuların özgüveniyle ilgili değişik şeyler duyuyoruz. Özgüvenimiz kırıldı diye. Özgüven tamamen bilgiyle doğru orantılıdır. Bir şeyi biliyorsan ve hakimsen özgüvenin kırılmaz. Bilgiyle doğru orantılıdır. Maçı kazanmanın özgüvenle alakası yoktur. Seni maçı kazandırmaya götüren şey özgüven değil, bilgidir."

"ARDA'YI ÇIKARMA"

"Arda konuya hakim. Yalayıp yutmuş konuyu. Artık sırasını bekliyor. Sen vereceksin süreyi oynatacaksın. Attığı gol değil ama ikinci goldeki asisti, bir Elver Baliç kadife sol ayağı. Bunu ancak sahipsen ve biliyorsan yapabilirsin. Herkesi çıkar Arda'yı çıkarma."





"MESUT SORUMLULUK ALMIYOR"

"47. dakikada bir frikik oldu. Bir sol ayaklı oyuncunun çok sevebileceği bir nokta. Taraflı tarafsız herkes 'hadi Mesut' dedi. Alanyaspor'a gönül verenler Mesut kesin atar bunu demiştir. Mesut gelip topun üstünden atladı ve Serdar Dursun vurdu. Bu çalışılmış olabilir mi? Eğer böyle bir şey çalışılmışsa buna kim karar verdi? Mesut Özil'e İsmail hoca 'sen topun üstünden atlayacaksın, Serdar sen vuracaksın' mı dedi.

Bu Mesut'un oyuna yaklaşımı, ismiyle ismini koruma sevdasından gelen bir iş. Mesut Özil, taşın altına elini sokmak istemiyor. Mesut için sorun değil orda vurup, vurmaması. Çok kötü bir sezon geçiriyor olsam da ve beklenti de yüksek ise, dağa taşa vuracağımı bilsem yine de o topa vururum. İsmim bu kadar büyük ise. Mesut bütün kariyerini Türkiye'de geçirmiş olsaydı, o baskıyı bileceğinden Serdar Dursun'a 'sen git antrenmanda vurursun' derdi."