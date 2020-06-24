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    Tuncay: Ali Koç, F.Bahçe'ye yakışacak bir kadro kuruyor

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, Başkan Ali Koç'un transfer politikası hakkında açıklamalarda bulundu.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 11:40
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    Tuncay: Ali Koç, F.Bahçe'ye yakışacak bir kadro kuruyor #1

    Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge’yi kaleci akademisinin açılışında yalnız bırakmadı.

    Akademide genç kaleci adaylarıyla tecrübelerini paylaşan Şanlı, daha sonra İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

    Bu akademide gençlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Şanlı, “Serdar, ekibiyle beraber deneyimlerini genç kardeşlerimize aktaracak. Serdarlar farklılık oluşturdu, böyle bir akademi yoktu. Bireysel performansta ülkede genç kardeşlerimize önem verilmiyordu ama Serdar’ın adımıyla umarım ülke futboluna bu genç kardeşlerimiz hizmet eder” diye konuştu." dedi.

    "YENİ SEZON FARKLI OLACAK"

    Fenerbahçe’nin son zamanlardaki performansı ve yeniden yapılanmasına da değinen Tuncay Şanlı, “Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe’ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar. Bazen hatalar olabiliyor, istediğiniz gibi gitmiyor. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Bekleyip göreceğiz, yeni sezonda daha farklı olur diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

    Tuncay: Ali Koç, F.Bahçe'ye yakışacak bir kadro kuruyor #2

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