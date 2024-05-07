Tuncay Şanlı: Duruşumuz aynı yolumuz belli
İHA

1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı yönetim ardından Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı.

"Duruşumuz aynı yolumuz belli"

Sakaryaspor ile yolları ayrılan Tuncay Şanlı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Duruşumuz aynı yolumuz belli. Ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır. Atkılılar sonunda kazanacaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sakaryaspor taraftarına teşekkür ederim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)