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Tuncay Şanlı: Duruşumuz aynı yolumuz belli

Tuncay Şanlı: Duruşumuz aynı yolumuz belli Sahasında Tuzlaspor’a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor’un yollarını ayırdığı Tuncay Şanlı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Duruşumuz aynı yolumuz belli. Ben ve ekibim elinden geleni yapmıştır" ifadelerini kullandı.