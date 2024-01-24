Tuncay Şanlı: Hakem hata yapabilir ama ‘VAR’ neden devreye girmiyor 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Sakaryaspor’da Teknik Direktör Tuncay Şanlı, maçı değerlendirerek, "Futbol oynarken hakem konuşmam, çünkü cevap verebileceğim yer sahadır. Hakem hata yapabilir ama ‘VAR’ neden devreye girmiyor en büyük soru işareti orada" dedi.

İHA

Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı gözetiminde Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Bir bölümü basına açık olan antrenmanda yeşil-siyahlı takım, ısınma hareketleri ve koşu ile başladı.

Antrenman; taktik, teknik ve dinamik ısınmayla devam etti.

Sakaryaspor, Ümraniyespor ile 28 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda karşılaşacak.

Sakarya temsilcisi bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

"Futbol oynarken hakem konuşmam, çünkü cevap verebileceğim yer sahadır"

Ligin 19. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve 3-1 mağlubiyet alan Sakaryaspor’da teknik direktör Tuncay Şanlı, maçı değerlendirdi.

Şanlı, şunları dedi:

Hepimiz üzgünüz ben genelde futbol oynarken hakem konuşmam, çünkü cevap verebileceğim yer sahadır demiştim, her zaman da bunun arkasındayım. Şuanda oyuncu grubu da sinirli ve üzgün olabilir. Fakat yolumuza devam edeceğiz. Bizim oyunumuz buydu zaten bu oyunu 80-90 dakika arasına getirmek için mücadele ediyorduk, antrenmanlarımız da bu yönde gidiyordu. Gençlerbirliği maçına baktığımızda belirli bölümlerinde oyuna sahiptik hem de keyif veren bir futbol oynuyorduk. Sonuçlandırmalarda bazen yaşadığımız sıkıntılar olabilir ama maçı alıp başka bir yere götürmek, futbolun dışına çıkmak, futbolu konuşmamak üzücü. Daha öncede konuşmuştuk yaşananlardan dolayı artık ülkemizde şunu çok net bilmeliyiz, sadece futbol konuşmalıyız, futbolun doğrularını konuşmalıyız. Eğer hatalar varsa da bu hatalardan herkes ders çıkartmalı.

"Gençlerbirliği maçında her şey ortada zaten söylenecek çok şey de yok"

Kamptan döndükten sonra yapılan Göztepe maçına değinen Şanlı, şu şekilde konuştu:

Ben Göztepe maçından sonra hakeme gittim “Ben bu maçı kötü oynadım. Ben bunun analizini yapacağım. Sizden de rica ediyorum maçı tekrar izleyin ve analizinizi yapın” demiştim. Gençlerbirliği maçında her şey ortada zaten söylenecek çok şey de yok. Nasıl bir karar alırlar, neler söylerler yetkililer onu bilemem ama biz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız, taraftarımızdan desteklerini bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu takım, bu oyuncu grubu mücadelesine devam edecek. Şartlar ne olursa olsun biz yine çıkıp oyunla kazanmak istiyoruz.

"Hakem hata yapabilir ama ‘VAR’ neden devreye girmiyor, en büyük soru işareti orada"

Gençlerbirliği maçında verilen penaltı hakkında konuşan Şanlı, şu ifadeleri kullandı:

Penaltı verildikten sonra bizde izledik ben sonrasında kulübeden çıkıp itiraz ettim. Hakem hata yapabilir ama ‘VAR’ neden devreye girmiyor, en büyük soru işareti orada ve konuşmaları açıklasınlar. Benim iki oyuncum kırmızı kartla dışarı çıkmış. Belki çok sinirlendiler çünkü psikolojileriyle oynayan bir hakemden bahsediyoruz. O yüzden onların tepki vermesi oda insan, hakemde bir insan ama artık biz doğruyu bulmak zorundayız diye düşünüyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)