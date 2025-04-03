AA & Ensonhaber

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, 1. Lig'de normal sezonu play-off hattında tamamlamak istediklerini söyledi.

Şanlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Çorum FK ile çıktığı ilk 3 maçta istediği puanı aldığını belirtti.

"İSTEDİĞİMİZ PUANI ALDIK"

Oyuncularından memnun olduğunu dile getiren Şanlı, şunları dedi:

Üç maçın geneline baktığımızda istediğimiz puanı aldık. Ancak önemli olan oyuncu grubunun reaksiyonu, sahadaki mücadelesi benim açımdan skordan daha değerlidir. İstediğimiz pozisyondayız. Lig sıralamasında puanlar birbirine çok yakın.

"BİZ BU OYUNA KATKI SUNMAK İSTİYORUZ"

Çorum FK'ya ilk geldiğinde takımı bir an önce toparlamayı istediğini anlatan Şanlı, şu şekilde konuştu:

Futbol bir oyun ve biz bu oyuna katkı sunmak istiyoruz. Beklentimiz bir an önce toparlanmaktı, özellikle psikolojik olarak oyuncu grubunu hazırlamak gerekiyordu. Onlar da bize cevap verdi. Oyuncular sahada işini yaptığı sürece biz bazı dokunuşlar yaptık. Beklentimizin üstünde bir performans da gösterdiler. Üç müsabakaya baktığınızda Gençlerbirliği'nin 11 maçlık yenilmezlik serisi vardı. Bu maçta oyuncu grubunun beklentimize cevap vermesi çok önemliydi.

"HEDEFTEN KOPMAK İSTEMİYORUZ"

Takım olarak hedeflerine odaklandıklarının altını çizen Şanlı, şunları kaydetti: