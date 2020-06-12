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Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'a destek
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı, bugün Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasına destekte bulundu.
- Haber Merkezi
- 12.06.2020 - 19:36
Beşiktaş Kulübü'nün bugün hayata geçirdiği 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasına, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı'dan da destek geldi.
Tuncay Şanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beşiktaşlı değilim, Fenerbahçeliyim... Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz. Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan... BIRAKMAM yazdım, 1903'e gönderdim'' yorumunu yaparak, siyah-beyazlılar için destekte bulunduğunu açıkladı.
Tuncay Şanlı'nın bu hareketi sporseverler tarafından büyük beğeni gördü.