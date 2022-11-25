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    Tunus - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası

    Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus, Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın detayları ise merak konusu oldu.
    • 25.11.2022 - 17:38
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    Tunus - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası

    Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. D Grubu'nda Tunus ve Avustralya mücadele edecek. Büyük karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor.

    Tunus, D Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka ile karşı karşıya geldi. Maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

    Avustralya ise ilk maçında Fransa ile mücadele etti. Avustralya, turnuvanın favorilerinden Fransa'ya engel olamadı ve maçı 4-1 kaybetti.

    Tunus - Avustralya maçı ne zaman?

    Merakla beklenen Tunus-Avustralya karşılaşması 26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 13.00'da başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

    Tunus - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 2022 FIFA Dünya Kupası #1


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