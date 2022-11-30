Tunus - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIFA 2022 Dünya Kupası..

Tunus - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIFA 2022 Dünya Kupası..

Katar'da devam eden 2022 Katar Dünya Kupası'nda grup aşaması son maçları oynanıyor. İşte bugün oynanacak Tunus - Fransa maçının detayları..

2022 Dünya Kupası maçları hız kesmeden devam ediyor. Grup aşamalarında 3. ve son maçlar oynanmaya başladı. Bugün oynanacak olan Tunus - Fransa maçının detayları araştırılmaya başladı.

D grubunda yer alan Fransa oynadığı 2 maçıda kazanarak 6 puan topladı ve son 16'ya kalmaya hak kazandı. Tunus ise topladığı 1 puan ile son sırada yer alıyor.

İki takım arasında oynanacak mücadelenin detaylarını sizler için derledik. Tunus - Fransa maçının detayları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte maçın detayları..

Tunus - Fransa maçı ne zaman oynanacak?

Tunus ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği maç bugün saat 18.00'de oynanacak. Education City Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Yeni Zelanda'lı hakem Matt Conger yönetecek. Tunus - Fransa maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak..