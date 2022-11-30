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    Tunus - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIFA 2022 Dünya Kupası..

    Katar'da devam eden 2022 Katar Dünya Kupası'nda grup aşaması son maçları oynanıyor. İşte bugün oynanacak Tunus - Fransa maçının detayları..
    • 30.11.2022 - 14:46
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    Tunus - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIFA 2022 Dünya Kupası..

    2022 Dünya Kupası maçları hız kesmeden devam ediyor. Grup aşamalarında 3. ve son maçlar oynanmaya başladı. Bugün oynanacak olan Tunus - Fransa maçının detayları araştırılmaya başladı.

    D grubunda yer alan Fransa oynadığı 2 maçıda kazanarak 6 puan topladı ve son 16'ya kalmaya hak kazandı. Tunus ise topladığı 1 puan ile son sırada yer alıyor.

    İki takım arasında oynanacak mücadelenin detaylarını sizler için derledik. Tunus - Fransa maçının detayları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte maçın detayları..

    Tunus - Fransa maçı ne zaman oynanacak?

    Tunus ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği maç bugün saat 18.00'de oynanacak. Education City Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Yeni Zelanda'lı hakem Matt Conger yönetecek. Tunus - Fransa maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak..


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