Türk futbolunda çöküş

2021-2022 sezonuyla birlikte Türk futbolunda adeta bir kaos ortamı hakimdi. Sezon başından beri yaşananları sizler için derledik.

Türk futbolunda 2021/22 sezonu kaotik olaylarla devam ediyor. Birçok gelişmenin yaşandığı sezonda bir dizi sarsıcı olay gerçekleşti.

Büyük kulüplerde teknik direktör değişikliklerinden Milli Takım’da alınan kötü sonuçlara kadar, yaşanan kaotik olayları sizler için derledik.

İşte o olaylar…

ŞENOL GÜNEŞ’İN İSTİFASI

10 Eylül 2021'de Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, başarısız sonuçların ardından istifa kararı aldı.

MHK BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, 21 Ekim 2021 tarihinde istifa kararı aldı.

3 BÜYÜKLERDE TEKNİK ADAM DEĞİŞLİKLİĞİ

9 Aralık 2021 tarihinde Sergen Yalçın, 20 Aralık 2021'de Vitor Pereira, 10 Ocak 2022'de Fatih Terim görevlerinden ayrıldı. Şampiyonluk yarışından çok erken İstanbul'un 3 büyüklerinde teknik direktörler değişti.

12 HAKEMİN GÖREVDEN ALINMASI

8 Mart 2022 tarihinde MHK, Süper Lig'de maç yöneten Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek başta olmak üzere 12 hakemin kategorisini düşürdü.

AVRUPA’DA ÇÖKÜŞ

10 Mart 2022 tarihinde Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesiyle birlikte Türk kulüplerinin Avrupa macerası sona erdi. Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor rakip ülkelerden daha fazla puan toplayamayınca UEFA Ülkeler Sıralaması'nda 19. sıraya kadar geriledik ve 1992'den sonra ilk kez 18. sıradan aşağıya indik.

DÜNYA KUPASI HASRETİ DEVAM EDİYOR

24 Mart 2022'de Portekiz'e 3-1 yenildik ve 20 yıllık Dünya Kupası hasretimizi bitiremedik. Elemelere önemli galibiyetler ve büyük bir avantajla başlayan Millilerimiz, sonunu getiremedi.

BURAK ELMAS İBRA EDİLMEDİ

27 Mart 2022'de Galatasaray Başkanı Burak Elmas, idari yönden ibra edilmedi ve sonuçların belli olmasından saniyeler sonra kürsüden seçim kararı aldığını açıkladı.

TFF YÖNETİMİNDE İSTİFALAR

30 Mart 2022'de TFF'nin önemli isimlerinden Mehmet Baykan, MHK'de yaşanan operasyonun ardından görevi bıraktı.

4 Nisan 2022 tarihinde Nihat Özdemir, 3 yıldır sürdürdüğü TFF başkanlığı görevinden istifa etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg da görevinden istifa etti.