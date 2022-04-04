Petrol
108.13
3.58%
Euro
16.12
-0.63%
Dolar
14.69
0.02%
Altın
912.74
0.40%
Borsa
2311
2.65%
Bitcoin
678.713
-0.94%
BTXN Coin
34.05
-3.23%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C
    Türk futbolunda çöküş

    Türk futbolunda çöküş

    2021-2022 sezonuyla birlikte Türk futbolunda adeta bir kaos ortamı hakimdi. Sezon başından beri yaşananları sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 21:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türk futbolunda 2021/22 sezonu kaotik olaylarla devam ediyor. Birçok gelişmenin yaşandığı sezonda bir dizi sarsıcı olay gerçekleşti.

    Büyük kulüplerde teknik direktör değişikliklerinden Milli Takım’da alınan kötü sonuçlara kadar, yaşanan kaotik olayları sizler için derledik.

    İşte o olaylar…

    ŞENOL GÜNEŞ’İN İSTİFASI

    10 Eylül 2021'de Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, başarısız sonuçların ardından istifa kararı aldı.

    Türk futbolunda çöküş #1

    MHK BAŞKANI İSTİFA ETTİ

    Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, 21 Ekim 2021 tarihinde istifa kararı aldı.

    Türk futbolunda çöküş #2

    3 BÜYÜKLERDE TEKNİK ADAM DEĞİŞLİKLİĞİ

    9 Aralık 2021 tarihinde Sergen Yalçın, 20 Aralık 2021'de Vitor Pereira, 10 Ocak 2022'de Fatih Terim görevlerinden ayrıldı. Şampiyonluk yarışından çok erken İstanbul'un 3 büyüklerinde teknik direktörler değişti.

    Türk futbolunda çöküş #3

    12 HAKEMİN GÖREVDEN ALINMASI

    8 Mart 2022 tarihinde MHK, Süper Lig'de maç yöneten Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek başta olmak üzere 12 hakemin kategorisini düşürdü.

    Türk futbolunda çöküş #4

    AVRUPA’DA ÇÖKÜŞ

    10 Mart 2022 tarihinde Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesiyle birlikte Türk kulüplerinin Avrupa macerası sona erdi. Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor rakip ülkelerden daha fazla puan toplayamayınca UEFA Ülkeler Sıralaması'nda 19. sıraya kadar geriledik ve 1992'den sonra ilk kez 18. sıradan aşağıya indik.

    Türk futbolunda çöküş #5

    DÜNYA KUPASI HASRETİ DEVAM EDİYOR

    24 Mart 2022'de Portekiz'e 3-1 yenildik ve 20 yıllık Dünya Kupası hasretimizi bitiremedik. Elemelere önemli galibiyetler ve büyük bir avantajla başlayan Millilerimiz, sonunu getiremedi.

    Türk futbolunda çöküş #6

    BURAK ELMAS İBRA EDİLMEDİ

    27 Mart 2022'de Galatasaray Başkanı Burak Elmas, idari yönden ibra edilmedi ve sonuçların belli olmasından saniyeler sonra kürsüden seçim kararı aldığını açıkladı.

    Türk futbolunda çöküş #7

    TFF YÖNETİMİNDE İSTİFALAR

    30 Mart 2022'de TFF'nin önemli isimlerinden Mehmet Baykan, MHK'de yaşanan operasyonun ardından görevi bıraktı.

    4 Nisan 2022 tarihinde Nihat Özdemir, 3 yıldır sürdürdüğü TFF başkanlığı görevinden istifa etti.

    TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg da görevinden istifa etti.

    Türk futbolunda çöküş #8


    İlginizi Çekebilir

    Diyarbakır'da kız çocuğunun fotoğrafını çeken adamı öldürdüler
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da kız çocuğunun fotoğrafını çeken adamı öldürdüler

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
    Gündem

    Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

    Görüş Bildir