Türk futbolunda yaşanan son olaylar futbolseverleri şaşırtıyor: Organize bir saldırı mı Süper Lig'de yaşanan son dönemdeki hakem tartışmaları, kavgalar, sahadan çekme olayları futbolseverleri şaşırttı. Üst üste gelen olayların ardından bazı kesimler tarafından organize bir şekilde TFF'ye yüklenilmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

ensonhaber.com

Türk futbolu son dönemde, hiç olmadığı kadar büyük bir kaosun içerisine sürükleniyor.

Hemen hemen her maç sonrasında kaybeden takımın hakemi ve TFF'yi suçlaması geçtiğimiz hafta bambaşka bir boyuta taşınmıştı.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertlilerin o dönemki başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti.

Türk futbolunda kaos...

Ligler süresiz ertelenirken hakemlerle ilgili TFF'nin aldığı önemli aksiyon sonrasında hakemler maçlara çıkmama kararından vazgeçmişti.

Ardından oluşan dostluk ortamı kısa sürdü... İstanbulspor-Trabzonspor maçındaysa hakem kararına sinirlenen Marmara temsilcisinde Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımı sahadan çekerek ilginç bir karara imza atmıştı.

Futbolcusunun sahada kalmak için yalvarmasına rağmen kararından vazgeçmeyen başkanın bu kararı sosyal medyada da oldukça tartışıldı.

"İyi niyetimiz fazla geliyor"

Yumruklu saldırı sonrasında başlayan ve bazı spor yorumcuları tarafından körüklenen "Mehmet Büyükekşi istifa edecek" iddiası ise futbolseverlerin dikkatini çekti.

İstifanın hiçbir şekilde gündeme gelmediği toplantılarda, kamuoyunu yanıltan haberler sonrası Büyükekşi de sitem ederek, "TFF seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyorlar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor." diyerek organize saldırılara karşı yanıt vermişti.

Her fırsatta TFF hedefte

Dün oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında yaşanan ve tamamıyla hakemin inisiyatifinde yer alan bir kırmızı kartta bile TFF'nin hedef gösterilmesi futbolun içinde kalmak isteyen kesimleri rahatsız etti.

Hakem raporunda "Fred küfretti" şeklinde beyan olduğunun altını çizen futbolseverler, bu olayda bile Türk futbolunun marka değerine saldıranlara karşı eleştirilerde bulundu.

Bazı kullanıcılar üst üste yaşanan olayların Mehmet Büyükekşi'ye karşı yapılan büyük bir operasyon olduğu görüşünü bildirirken, TFF Başkanı'nın da son dönemde yaptığı açıklamalar bu görüşe katıldığını gösteriyor.

Riva'da büyük zirve

Öte yandan yaşananların ardından Türk futbolunun paydaşları, tansiyonu düşürmek için bir araya geliyor.

22 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Riva'da yapılacak toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve diğer üyelerin hazır bulunacağı belirtildi.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da iştirak edeceği öğrenildi.