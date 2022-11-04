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- TÜRK GECESİ! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel UEFA ülke sıralaması..
TÜRK GECESİ! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel UEFA ülke sıralaması..
- 04.11.2022 - 09:20
Avrupa kupalarında oynanan maçlardan sonra UEFA ülkeler sıralaması güncellendi. Türkiye UEFA ülke sıralamasında üst sıralara tırmanışını sürdürdü.
Ülkeminiz UEFA Avrupa Ligi ve UEVA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız grup aşamalarındaki son maçlarını dün akşam oynadı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir gruplarındaki 6. maçlarını dün oynadı.
İşte takımlarımızın Avrupa maçlarının sonuçları;
Başakşehir 3-1 Hearts
Trabzonspor 1-0 Ferencvaros
Slavia Prag 1-1 Sivasspor
Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe
Bu sonuçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında 12. sıraya yükseldi. Sezona 20. sırada başlayan Türkiye grup aşamaları sonrası 8 sıra birden yükselmeyi başardı. Futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı.
İşte bu hafta oynanan Avrupa kupası maçlarının ardından oluşan ülke sıralaması;
1- İngiltere: 103.41
2- İspanya: 88,855
3- Almanya: 79,106
4- İtalya: 71,497
5- Fransa: 59,497
6- Hollanda: 56,700
7- Portekiz: 53,716
8- Belçika: 38,600
9- İskoçya: 36,400
10- Avusturya: 33,600
11- Sırbistan: 31,875
12- Türkiye: 31.100
13- İsviçre: 29,175
14- Çekya: 29,050
15- Norveç: 28.750
16- Ukrayna: 28.500
17- Danimarka: 27.625
18- Rusya: 26.215
19- Hırvatistan: 25.400
20- Yunanistan: 25.225