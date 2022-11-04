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    TÜRK GECESİ! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel UEFA ülke sıralaması..

    Avrupa kupalarında tamamlanan grup maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeni yeri ve güncel sıralama..
    • 04.11.2022 - 09:20
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    TÜRK GECESİ! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Güncel UEFA ülke sıralaması..

    Avrupa kupalarında oynanan maçlardan sonra UEFA ülkeler sıralaması güncellendi. Türkiye UEFA ülke sıralamasında üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

    Ülkeminiz UEFA Avrupa Ligi ve UEVA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız grup aşamalarındaki son maçlarını dün akşam oynadı. Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir gruplarındaki 6. maçlarını dün oynadı.

    İşte takımlarımızın Avrupa maçlarının sonuçları;

    Başakşehir 3-1 Hearts

    Trabzonspor 1-0 Ferencvaros

    Slavia Prag 1-1 Sivasspor

    Dinamo Kiev 0-2 Fenerbahçe

    Bu sonuçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında 12. sıraya yükseldi. Sezona 20. sırada başlayan Türkiye grup aşamaları sonrası 8 sıra birden yükselmeyi başardı. Futbolseverler UEFA ülke puanı sıralamasını araştırmaya başladı.

    İşte bu hafta oynanan Avrupa kupası maçlarının ardından oluşan ülke sıralaması;

    1- İngiltere: 103.41

    2- İspanya: 88,855

    3- Almanya: 79,106

    4- İtalya: 71,497

    5- Fransa: 59,497

    6- Hollanda: 56,700

    7- Portekiz: 53,716

    8- Belçika: 38,600

    9- İskoçya: 36,400

    10- Avusturya: 33,600

    11- Sırbistan: 31,875

    12- Türkiye: 31.100

    13- İsviçre: 29,175

    14- Çekya: 29,050

    15- Norveç: 28.750

    16- Ukrayna: 28.500

    17- Danimarka: 27.625

    18- Rusya: 26.215

    19- Hırvatistan: 25.400

    20- Yunanistan: 25.225


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