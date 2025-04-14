Türk hakem yok! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda düdük çalacak isimler belirlendi

AA & Ensonhaber

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı.

FIFA'nın açıklamasına göre, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvada, FIFA üyesi 41 ülkenin federasyonlarından 35 orta, 58 yardımcı ve 24 video yardımcı hakem görev yapacak.

TÜRK HAKEM YOK

Yeni formatıyla ilk kez 32 takımın katılacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türk hakem yer almayacak.

ŞAMPİYON 125 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Turnuvanın şampiyonu 125 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.