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    Türk takımları Avrupa Kupalarında sahne aldı! İşte gecenin sonuçları..

    UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup maçları dün oynanan maçlarla başladı.Peki Türk takımları dün akşam ne yaptı? İşte gecenin sonuçları..
    • 09.09.2022 - 09:55
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    Türk takımları Avrupa Kupalarında sahne aldı! İşte gecenin sonuçları..

    Temsilcilerimiz dün akşam UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarında sahne aldılar.4 takımla mücadele ettiğimiz Avrupa kupalarında Fenerbahçe ve Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde Sivasspor ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde mücadele ediyor.

    Takımlarımız dün oynanan ilk grup maçlarında sahne aldılar ve ülke puanını katkı sağlamak için mücadele ettiler.

    İşte takımlarımızın dün gece oynadıkları maçların sonuçları..

    Türk takımları Avrupa Kupalarında sahne aldı! İşte gecenin sonuçları.. #1

    Fenerbahçe - Dinamo Kiev

    Fenerbahçe evinde ağırladığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i Batshuayi'nin son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.Sarı lacivertlilerin maçtaki ilk golü ise Gustavo Henrique'den geldi.

    Ferencvaros - Trabzonspor

    Trabzonspor Macaristan deplasmanında istediğini alamadı.Temsilcimiz Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu.Trabzonspor'un golleri yeni transferle Maxi Gomez ve Umut Bozok'tan geldi..

    Sivasspor - Slavia Prag

    Sivasspor Konferans Ligi G grubu ilk maçında evinde Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.Sivasspor'un maçtaki tek golü yeni transferi Dia Seba'dan geldi.

    Hearts - Başakşehir

    Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir İskoçya deplasmanında adeta şov yaptı.Temsilcimiz Hearts'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.Başakşehir'in golleri Hasan Ali Kaldırım,Ndayishimiye,Okaka ve Berkay Özcan'dan geldi..


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