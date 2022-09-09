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Türk takımları Avrupa Kupalarında sahne aldı! İşte gecenin sonuçları..

Türk takımları Avrupa Kupalarında sahne aldı! İşte gecenin sonuçları..

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup maçları dün oynanan maçlarla başladı.Peki Türk takımları dün akşam ne yaptı? İşte gecenin sonuçları..