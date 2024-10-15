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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında, A Milli Futbol Takımı, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda İzlanda Milli Takımı ile kozlarını paylaştı.

Zorlu geçen mücadeleden 4-2'Lik skorla galip ayrılan Bizim Çocuklar, İzlanda'yı evinde mağlup ederek bir ilki başardılar.

KENAN YILDIZ: "TÜRKÇE KONUŞAMIYORUM, ÖZÜR DİLERİM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kenan Yıldız, "Sadece bunu söylemek istiyorum, çok gururluyum, herkese teşekkür ediyorum, devam ediyoruz böyle" dedi.

Türkçe konuşamadığı için özür dileyen Kenan Yıldız,

Öncelikle Türkçe konuşamadığım için özür dilerim. Şu anda birazcık zorlanıyorum ama en kısa zamanda Türkçe röportaj vereceğim. Performansımızı koyduk ve takımımla gurur duyuyorum

şeklinde konuştu.

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü