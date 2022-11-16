Türkiye Dünya Kupasına gidiyor mu? FIFA 2022 Dünya Kupası maçları tarihleri!

Dünya Kupası ülke genelindeki futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki dünya yıldızlarının yer alacağı turnuvasına Türkiye gidecek mi?

Dünya Kupası tarihleri ve Türkiye'nin gidip gitmeyeceği merak ediliyor. FIFA tarafından 4 senede bir düzenlenen Dünya Kupası'nın 2022 senesindeki etabı çin bekleyiş sürüyor. Dünya Kupası, ilk kez FIFA tarafından 1930 senesinde Uruguay'da düzenlenmişti. Peki Türkiye Dünya Kupası'na gidiyor mu?

Türkiye Dünya Kupasına gidiyor mu?

Dünya Kupası bu sene Katar'da gerçekleşecek. Dünya genelinde milyonlarca futbolsever tarafından takip edilen turnuva için büyük bekleyiş sürüyor. Türkiye, elemelerde gruptan başarılı bir şekilde çıkamamıştı. Ülkemiz bu sebeple bu yıl Dünya Kupasında yer alamayacak.

Dünya Kupası maçları ne zaman?

Heyecanla beklenen Dünya Kupası maçları, 21 Kasım'da başlamış olacak.Dünya Kupası'nın finalinin oynanacağı tarih de belli oldu. Final maçı, 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu'nda yapılacak.

Ayrıca Spor Toto Süper Lig’de forma giymekte olan 19 oyuncu, 20 Kasım 2022 günü başlayacak olan FIFA Dünya Kupası’nda ülkelerinin kadrolarında bulunacak.