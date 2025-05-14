Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcu uygunluğu talimatnamesini revize etti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2025-2026 sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda revizeye gitti.

Federasyon, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmadığını, 2025-2026 sezonu için en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetmişti.

NELER, NASIL DEĞİŞTİ?

TFF, 2026-2027 sezonu için ise 14 yabancı oyuncunun en az 4'ünün, 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğunun bulunduğunu açıklamıştı.

TFF, bugün yaptığı açıklamada ise 2025-2026 sezonu öncesinde A takım listesine yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini duyurdu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Federasyon, revize edilen kuralın Trendyol 1. Lig ekipleri için de geçerli olduğunu açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle: