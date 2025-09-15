Abone ol: Google News

Türkiye, İngiltere'yi farklı geçti

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde İngiltere'yi 5-1 yenen Türkiye 2. oldu.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 08:51
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde, Türkiye ile İngiltere karşılaştı.

Trabzon'daki Yavuz Selim Stadı'ndaki müsabakada, Türkiye'nin gollerini Tuncay Efe Hankulu, Ömer Güleryüz (2) ve Serkan Dereli (2) atarken İngiltere'nin tek golü ise Fisher Nathan'dan geldi.

MİLLİLER İKİNCİ OLDU

Ligi Polonya 7 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, İngiltere 4 puanla üçüncü, İtalya ise puansız dördüncü tamamladı.

Şampiyon Polonya, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupasına seri başı gitme hakkı elde etti.

