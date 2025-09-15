Türkiye, İngiltere'yi farklı geçti

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde, Türkiye ile İngiltere karşılaştı.
Trabzon'daki Yavuz Selim Stadı'ndaki müsabakada, Türkiye'nin gollerini Tuncay Efe Hankulu, Ömer Güleryüz (2) ve Serkan Dereli (2) atarken İngiltere'nin tek golü ise Fisher Nathan'dan geldi.
MİLLİLER İKİNCİ OLDU
Ligi Polonya 7 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, İngiltere 4 puanla üçüncü, İtalya ise puansız dördüncü tamamladı.
Şampiyon Polonya, 2026'da düzenlenecek Dünya Kupasına seri başı gitme hakkı elde etti.