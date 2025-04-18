TFF'den, kupa finali için yeniden değerlendirme kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak finalin Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacağını duyurmuştu.
Daha sonra Eskişehir Valiliği, 'güvenlik gerekçesiyle finalin Eskişehir'de oynanması uygun görülmedi' yönünde çıkan haberleri yalanlamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
ŞEHİR VE STADYUM KARARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Federasyon, finale ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı aldığını açıkladı.
TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli 'Müsabaka Yer Değişikliği' konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır."
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