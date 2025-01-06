Türkiye Kupası'nda 1'inci haftanın hakemleri

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Türkiye Kupası, yenilenen formatıyla 7 Ocak Salı günü başlayacak.

Kupada grup etabının ilk haftasında maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.

7 Ocak Salı günü başlayacak ilk hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle:

7 OCAK SALI

13.00: Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

15.30: Fatih Karagümrük-Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

19.00: Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler

21.00: Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

8 OCAK ÇARŞAMBA

13.00: Kırklarelispor-Bodrum FK: Yiğit Arslan

15.30: Eyüpspor-Boluspor: Erdem Metoğlu

18.00: Trabzonspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

20.30: Galatasaray-Başakşehir: Ali Şansalan

9 OCAK PERŞEMBE

13.00: Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun

15.30: Çorum FK-Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

18.00: Gaziantep FK-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30: Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam