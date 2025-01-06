Türkiye Kupası'nda 1'inci haftanın hakemleri

Türkiye Kupası, yenilenen formatıyla 7 Ocak Salı günü başlayacak.
Kupada grup etabının ilk haftasında maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.
7 Ocak Salı günü başlayacak ilk hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle:
7 OCAK SALI
13.00: Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
15.30: Fatih Karagümrük-Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
19.00: Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
21.00: Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
8 OCAK ÇARŞAMBA
13.00: Kırklarelispor-Bodrum FK: Yiğit Arslan
15.30: Eyüpspor-Boluspor: Erdem Metoğlu
18.00: Trabzonspor-Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
20.30: Galatasaray-Başakşehir: Ali Şansalan
9 OCAK PERŞEMBE
13.00: Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
15.30: Çorum FK-Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi
18.00: Gaziantep FK-İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30: Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
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