Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nda yarı finalde oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Yarı finalin diğer eşleşmesi Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın görev yapacak.

Maçlar bu hafta

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Ankaragücü maçı 7 Mayıs'ta, Fatih Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması ise 8 Mayıs'ta oynanacak.

Her iki mücadele de 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki ilk karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Trabzonspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmişti.