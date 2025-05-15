Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sayıları

AA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı.

Organizasyonun adı, 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Bu sezon 63. kez organize edilen Türkiye Kupası'nın final maçı, Gaziantep Stadı'nda yapıldı.

Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı müzesine götürdü.

GALATASARAY REKORUNU 1 ADIM DAHA İLERİ TAŞIDI

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 19. kez zafere ulaştı.

Türkiye'nin en önemli ikinci ulusal futbol turnuvasında 24. kez final oynama başarısı gösteren Galatasaray, 19. kez kupayı kaldırdı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'un ardından bu sezon da kupanın sahibi oldu.

TRABZON 17. FİNALDE 8 KEZ KAYBETTİ

Trabzonspor, daha önce 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8. kez hüsrana uğradı.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024'ün ardından bu sezon da sahadan mutsuz ayrıldı.

FİNALİSTLER VE KUPA SAYILARI

Türkiye Kupası'nın 63 yıllık geçmişinde finale yükselen takımlar ve kazandıkları kupa sayıları mercek altına alındı.

Galatasaray Türkiye Kupası sayısını 19'a çıkarırken en yakın rakibi 11 adet şampiyonlukla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ı 9 şampiyonlukla Trabzonspor izledi.

Fenerbahçe ise, 7 Türkiye Kupası şampiyonluğunda kaldı.

İşte kulüplerin Türkiye Kupası sayıları şöyle:

Galatasaray -19

Beşiktaş -11

Trabzonspor -9

Fenerbahçe -7

Altay -2

MKE Ankaragücü -2

Gençlerbirliği -2

Göztepe -2

Kocaelispor -2

Bursaspor -1

Eskişehirspor -1

Akhisarspor -1

Kayserispor -1

Sakaryaspor -1

Konyaspor -1

Sivasspor -1