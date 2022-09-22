Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Türkiye - Lüksemburg maçı bugün oynanacak.Maç öncesi futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı.

A Milli Futbol takımımız bugün UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1 maçında Lüksemburg'u konuk edecek.Gruptaki 5. maçımız olan Lüksemburg maçının detayları merak uyandırdı.

Futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için konu hakkında aramalarına hız verdi.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde iyi bir tempo yakalayan A Milli takımımız grupta oynadığı 4 maçta gol yemeden kazanmayı başardı.

Türkiye - Lüksemburg maçı kaçta başlayacak?

Türkiye - Lüksemburg UEFA Uluslar Ligi maçı bugün saat 21.45'te başlayacak.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Türkiye - Lüksemburg mücadelesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.