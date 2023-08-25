Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında İskoçya'ya yaklaştı Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz bu hafta oynadıkları 4 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkarmayı başardı. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki puanındaki yükseliş devam etti.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa macerası sürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapattı.

Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise mağlup oldu.

İskoçya ile fark 1 puanın altında

Türkiye haftayı 3 galibiyetle kapatırken 9. sıradaki İskoçya ile aradaki fark 1 puanın altına indi.

Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer alan ülkemizin puanı 30 bin 850 oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 89 bin 53

2- İspanya: 75 bin 927

3- İtalya: 71 bin 569

4- Almanya: 69 bin 624

5- Hollanda: 54 bin

6- Fransa: 52 bin 247

7- Portekiz: 47 bin 482

8- Belçika: 36 bin 900

9- İskoçya: 31 bin 650

10- Türkiye: 30 bin 850

11- Avusturya: 29 bin 900

12- İsviçre: 28 bin 775

13- Sırbistan: 27 bin 375

14: Norveç: 26 bin 250

15: Ukrayna: 25 bin 500

Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.