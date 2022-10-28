Petrol
94.44
-0.63%
Euro
18.5091
-0.22%
Dolar
18.6073
0.04%
Altın
986.28
-0.79%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
379.395
-1.38%
BTXN Coin
10.63
1.04%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    • Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu? İşte UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste!

    Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu? İşte UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste!

    Önceki gün dört temsilcimizin oynamış olduğu karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması merak konusu oldu. Peki Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu?
    • 28.10.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 13:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu? İşte UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste!

    Türkiye'nin UEFA ülke puanı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 5. hafta maçları tamamlanırken, sarı lacivert temsilcimiz Fenerbahçe Rennes karşısında 3-0’dan geri döndü ve mücadeleyi berabere tamamlamış oldu. İşte Türkiye UEFA ülke puanı...

    Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu?

    UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmekte olan Başakşehir, Fiorentina deplasmanından 2-1 mağlup ayrılsa da bir üst tura çıkmayı garantilemiş oldu. Ayrıca Sivasspor ise aldığı 3-0 Cluj galibiyetiyle adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir’in tur atlamasının ardından UEFA Avrupa Ligi puan sıralaması değişim gösterdi.

    UEFA ülke puanı sıralamasında güncel sıralama son olarak şu şekilde oldu:

    12. Norveç 28,75

    13. Türkiye 28,75

    14. Çekya 28,55

    1-İNGİLTERE 2022-23 SEZONU: 8.714 PUAN | GENEL: 95.284

    2- İSPANYA 2022-23 SEZONU: 8.000 PUAN | GENEL: 84.427

    3-ALMANYA 2022-23 SEZONU: 7.250 PUAN | GENEL:72.606

    4-İTALYA 2022-23 SEZONU: 6.785 PUAN | GENEL: 66.354

    5-FRANSA 2022-23 SEZONU: 6.083 PUAN | GENEL : 54.664

    6-HOLLANDA 2022-23 SEZONU: 6.100 PUAN | GENEL: 52.500

    7- PORTEKİZ 2022-23 SEZONU: 6.500 PUAN | GENEL: 50.216

    8- İSKOÇYA 2022-23 SEZONU : 2.900 PUAN | GENEL 35.800

    9- BELÇİKA 2022-23 SEZONU : 6.400 PUAN | GENEL 34.400

    10-AVUSTURYA 2022-23 SEZONU: 3.900 PUAN | GENEL: 33.000

    11- SIRBİSTAN 2022-23 SEZONU: 3.875 PUAN | GENEL: 30. 875

    12- NORVEÇ 2022-23 SEZONU: 5.500 PUAN |GENEL 28.750

    13-ÇEK CUMHURİYETİ 2022-23 SEZONU: 5.750 PUAN | GENEL: 28.050

    14-İSVİÇRE 2022-23 SEZONU: 4.500 PUAN | GENEL: 27.675

    15- UKRAYNA 2022-23 SEZONU: 3.700 PUAN | GENEL 27.500

    16-TÜRKİYE 2022-23 SEZONU: 7.000 PUAN| GENEL 27.300


    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın savcılık ifadesi
    Gündem

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın savcılık ifadesi

    Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı
    İç Haber

    Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı

    Görüş Bildir