Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu? İşte UEFA ülke puanı sıralaması güncel liste!

Önceki gün dört temsilcimizin oynamış olduğu karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması merak konusu oldu. Peki Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu?

Türkiye'nin UEFA ülke puanı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 5. hafta maçları tamamlanırken, sarı lacivert temsilcimiz Fenerbahçe Rennes karşısında 3-0’dan geri döndü ve mücadeleyi berabere tamamlamış oldu. İşte Türkiye UEFA ülke puanı...

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu?

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmekte olan Başakşehir, Fiorentina deplasmanından 2-1 mağlup ayrılsa da bir üst tura çıkmayı garantilemiş oldu. Ayrıca Sivasspor ise aldığı 3-0 Cluj galibiyetiyle adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir’in tur atlamasının ardından UEFA Avrupa Ligi puan sıralaması değişim gösterdi.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel sıralama son olarak şu şekilde oldu:

12. Norveç 28,75

13. Türkiye 28,75

14. Çekya 28,55

1-İNGİLTERE 2022-23 SEZONU: 8.714 PUAN | GENEL: 95.284

2- İSPANYA 2022-23 SEZONU: 8.000 PUAN | GENEL: 84.427

3-ALMANYA 2022-23 SEZONU: 7.250 PUAN | GENEL:72.606

4-İTALYA 2022-23 SEZONU: 6.785 PUAN | GENEL: 66.354

5-FRANSA 2022-23 SEZONU: 6.083 PUAN | GENEL : 54.664

6-HOLLANDA 2022-23 SEZONU: 6.100 PUAN | GENEL: 52.500

7- PORTEKİZ 2022-23 SEZONU: 6.500 PUAN | GENEL: 50.216

8- İSKOÇYA 2022-23 SEZONU : 2.900 PUAN | GENEL 35.800

9- BELÇİKA 2022-23 SEZONU : 6.400 PUAN | GENEL 34.400

10-AVUSTURYA 2022-23 SEZONU: 3.900 PUAN | GENEL: 33.000

11- SIRBİSTAN 2022-23 SEZONU: 3.875 PUAN | GENEL: 30. 875

12- NORVEÇ 2022-23 SEZONU: 5.500 PUAN |GENEL 28.750

13-ÇEK CUMHURİYETİ 2022-23 SEZONU: 5.750 PUAN | GENEL: 28.050

14-İSVİÇRE 2022-23 SEZONU: 4.500 PUAN | GENEL: 27.675

15- UKRAYNA 2022-23 SEZONU: 3.700 PUAN | GENEL 27.500

16-TÜRKİYE 2022-23 SEZONU: 7.000 PUAN| GENEL 27.300