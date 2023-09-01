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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı Abone Olun

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini sağlamlaştırdı Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yoluna devam ediyor. Adana Demirspor ise tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans ligine veda etti. Alınan sonuçlarla birlikte UEFA ülke puanımızdaki yükseliş devam etti.

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruplara kalmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş da gruplara adlarını yazdırdı. Adana Demirspor ise penaltı atışları sonucunda Genk'e mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Oynanan mücadeleler sonrasında UEFA ülke puanları güncellendi. Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 32 bin 850 puanla 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. İskoçya iki temsilcisini kaybetti Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki başarısının ardından ülke puanında geçtiğimiz İskoçya'nın 5 temsilcisinden 2'si elenerek Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde; Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Aberdeen, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti ancak UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında yoluna devam edecek. Hibernian ve Hearts'in Avrupa maceraları Konferans Ligi play-off turunda sona erdi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 1- İngiltere: 89 bin 178 2- İspanya: 75 bin 989 3- İtalya: 71 bin 712 4- Almanya: 69 bin 767 5- Hollanda: 55 bin 100 6- Fransa: 52 bin 331 7- Portekiz: 48 bin 316 8- Belçika: 38 bin 600 9- Türkiye: 32 bin 850 10- İskoçya: 31 bin 650 11- Avusturya: 30 bin 12- İsviçre: 29 bin 775 13- Sırbistan: 27 bin 375 14: Danimarka: 26 bin 950 15: Norveç: 26 bin 625 Hedef Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'da kalmayı başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak. Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.

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