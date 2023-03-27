Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçında Kosova'yı 4-2 yendi

Ümit Milli Futbol Takımımız Antalya'nın Alanya ilçesindeki özel maçta Kosova'yı konuk etti.
4-2 mağlup etti.
Ay-Yıldızlılar Kosova karşısına Doğan Alemdar, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Ravil Tahir, Uğur Kaan Yıldız, Cem Tuna Türkmen, Emirhan İlkhan, Ali Barak, Göktan Gürbüz, Kenan Yıldız, Bertuğ Özgür Yıldırım 11'i ile çıktı.
Maça hızlı başladık
Milliler, Bertuğ Özgür Yıldırım'ın 3 ve 8. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Kosova, 35. dakikada Emerllahu'nun golüyle farkı 1'e indirdi.
Karşılaşma 42. dakikada Kenan Yıldız'ın kaydettiği golle takımımız devre arasına 3-1 üstün girdi.
Kosova'da Avdyli'nin yerde kalması sonucu kazanılan penaltıyı Emerllahu, 54. dakika topu ağlarla buluşturarak durumu 3-2'ye getirdi.
Ümit Milli Futbol Takımımız 69. dakikada Ravil Tagir'in golüyle farkı tekrar 2'ye çıkarttı.
Karşılaşma Türkiye'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.