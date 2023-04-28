Tuzlaspor - Eyüpspor maçının deplasman tribünü biletleri 50 bin TL olarak belirlendi Tuzlaspor, Eyüpspor maçı için misafir tribün bilet fiyatını 50 bin TL olarak belirledi. Ev sahibi takım için belirlenen fiyat ise 38 bin TL.

DHA 1’inci Lig'in 35'inci haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor’un karşı karşıya geleceği mücadelenin bilet fiyatları dikkat çekti. Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.00’da Tuzlaspor ile Eyüpspor'un kozlarını paylaşacağı maç öncesi açıklanan bilet fiyatları şaşırttı. Şampiyonlar Ligi biletinden pahalı Tuzlaspor, ev sahibi bilet fiyatını 38.500 TL yaparken, misafir tribün bilet fiyatını ise 50 bin TL olarak belirledi. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının 1’inci kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken Tuzlaspor'un belirlediği bilet fiyatları dikkat çekti.