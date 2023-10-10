UEFA: 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye ve İtalya'da yapılacak

ensonhaber.com

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

EURO 2028 de belli oldu

Törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.

Beşer şehirde gerçekleştirilecek

EURO 2032, Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

"Açılış maçı ve final maçı nerede olacak belli değil"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kararın ardından büyük sevinç yaşadığını belirtti.

Çok heyecanlıyız ve gururluyuz. 10 Ekim 2023'ü tarihe not düşmek lazım. 100. yılımızı Avrupa Şampiyonası ile taçlandırdık. Türkiye ile İtalya, 2032'yi birlikte düzenlemek konusunda sunum yaptık. UEFA Yönetim Kurulu onayladı. Daha önce 5 defa aday olup bir sürü hayata geçiremediğimiz, bugün hayata geçirdiğimiz sevinçli haber çok önemli. Tüm ülkemize bu sevinçli haberi verdiğimiz için mutluyuz. Açılış maçının nerede olacağı, final maçının nerede olacağı belli değil. Bugün konuştuğumuz şey, iki ülkenin bu turnuvayı birlikte yapabilmesidir.

"Çok mutlu ve gururluyum"

Futbol elçimiz Volkan Demirel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Her Türk insanı için bugün, çok özel bir gün. 2032'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Misafirperverliğimizle herkesin memnun kalacağı bir turnuva olacak. Hazırı demiştim, bugün nasip etti Allah. İtalya ile birlikte bu turnuvayı düzenleyeceğiz ve tüm dünya bizi konuşacak. Bizim için futbol hayat. Bu taraf beni zorluyor açıkçası. Bilmediğim konular. Ülkem adına çok mutluyum ve gururluyum. Ülke futbolu için elimden ne geliyorsa yaparım. Yeter ki ülkeme bir katkım olsun. İnşallah Türk bayrağını en yukarıya taşıyacağız. Buffon ile çok konuştuk. İlk defa bu kadar samimi olduğumuz bir ortam var. Kaleciliğine hayrandık, karakterine de hayran oldum. Bazı insanlar bir yere geliyorsa boşuna gelmiyor. Çok doğru bir karakter ve kişilik. 2032'ye kadar Buffon ile çok karşılaşacağız. Tanıdığıma çok sevindim. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun.