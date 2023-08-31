UEFA Başkanı Ceferin: Suudi Arabistan, Şampiyonlar Ligi'ne alınamaz UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, son zamanlarda çıkan Suudi Arabistan ekiplerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı haberini reddetti.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fransız medyası 'L'Equipe'a verdiği röportajda futbolun mevcut durumunu, Suudi Arabistan'ın durumunu ve ve gelecek sezon başlayacak yeni Şampiyonlar Ligi'ni değerlendirdi.

Ceferin, Suudi Arabistan'daki futbol projesiyle ilgili olarak "Bunu yapmanın doğru yolu değil, oyuncu ve antrenör yetiştirmeye çalışmaları gerekiyor ama bu benim sorunum değil." dedi.

Suudi Arabistan'a giden oyuncuların kariyer sonlarına ulaşan oyuncular olduklarını da söyleyen Ceferin, "Bildiğim kadarıyla Mbappé ve Haaland Suudi Arabistan'ı hayal etmiyorlar. Futbollarının zirvesindeki en iyi oyuncuların Suudi Arabistan'a gittiğini düşünmüyorum. İnsanlar bana oraya giden oyuncuları anlattığında oyuncuların son kulüplerinin neresi olduğunu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Sadece Avrupa kulüpleri alınır"

Son haftalarda Suudi Arabistan kulüplerinin gelecek sezonlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğine dair birçok söylenti dolaşıyordu. Aleksander Ceferin, bu bilgiyi yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:

Bir medya kuruluşu bize sormadan bu konuyu anlattı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne yalnızca Avrupa kulüpleri katılabilir.

"Daha fazlasını yapmalıyız"

Ceferin, ABD'de Şampiyonlar Ligi finali seçeneğiyle karşı karşıya kaldığında da aynı cevabı verdiğini söyledi.

UEFA Başkanı Ceferin'e kadınlar Dünya Kupası finali sonrasında Luis Rubiales'in karıştığı skandal hakkında da konuşan Ceferin, "Ben bir avukatım ve FIFA'nın başkan yardımcılarından biriyim. Onun davası, FIFA'nın disiplin kurulunun elinde. Yapabileceğim herhangi bir yorum baskı gibi gelebilir. Sadece böyle bir olayın İspanyol takımının zaferini gölgede bırakmasından üzüntü duyduğumu söylemeliyim. Bir şeyleri değiştirmeliyiz. Bugün Laura McAllister ile görüştüm. Daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rubiales konusu

Ayrıca Aleksander Ceferin, Luis Rubiales'i de şu sözlerle kınayarak sözlerini noktaladı:

Yaptığı elbette uygunsuzdu. Bunu hepimiz biliyoruz. Umarım o da uygunsuz olduğunu biliyordur. Şimdilik bu kadar yeter çünkü disiplin kurulu karar verecek. UEFA Başkan yardımcılığından da uzaklaştırıldı. Her yerde tüm görevlerinden uzaklaştırıldı.

İsrail neden Şampiyonlar Ligi'nde

Öte yandan dünya futbolunda İsrail'in Şampiyonlar Ligi'nde yer alması tepki çekiyor. Avrupa ile hiçbir bağı olmayan ülke, Devler Ligi'nde mücadele ediyor.

Bunun sebebi ise tamamen siyasi... İsrail'in Asya'da hoş karşılanmaması ve müsabakalarda tepki alması nedeniyle UEFA, böyle bir istisnai karara imza atmıştı.

Yine de bu karar futbolseverlerin tepkisini çekiyor.