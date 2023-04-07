Juan Mata, UEFA danışma kurulunda yer aldı UEFA, futbolla ilgili tüm konularda bilgi ve görüş alabilmek için bir danışma kurulu oluşturdu. Kurulda Galatasaray'dan Juan Mata da yer aldı.

UEFA, futbolu geliştirmek için yeni projesini devreye sokuyor. UEFA, bir Akil Adamlar Konseyi kurmaya karar verdi.

Futbol Parlamentosu olarak adlandırılabilecek olan bu ekip, 4 Nisan'da Lizbon'da yapılan UEFA İcra Komitesi toplantısında onaylandı.

İlk toplantı 24 Nisan'da yapılacak

Marca'da yer alan haberde, kurulun ilk toplantısını 24 Nisan'da Nyon'da yapacağı ve UEFA eski hakem sorumlusu Roberto Rosetti ve eski Milan futbolcusu Zvonimir Boban'ın başkanlık yapacağı kaydedildi.

Kurulun yıllık olarak toplanacağı ifade edilirken kurallar, maç takvimi ve UEFA organizasyonları gibi konulara odaklanacağı belirtildi.

Juan Mata da yer alıyor

Haberde, danışma kuruluna seçilen kişilerin belirli sportif başarılara göre seçildiğine dikkat çekilirken Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Juan Mata'nın da kurul da yer alacağı ifade edildi.

20 isim dahil edildi

UEFA'nın oluşturacağı özel danışma kurulunda şu ana kadar dahil ediler isimler şöyle:

Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Fabio Capello, Javier Zanetti, Luis Figo, Philipp Lahm, Ronald Koeman, Gareth Southgate, Rio Ferdinand, Michael Laudrup, Rafa Benitez, Roberto Martinez, Predrag Mijatovic, Jurgen Klinsmann, Rudi Voller, Petr Cech, Juan Mata, Robbie Keane.