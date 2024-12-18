UEFA Kadınlar Avrupa Kupası organize edilecek

AA & Ensonhaber

UEFA, yeni sezonda hayata geçecek Kadınlar Avrupa Kupası sistemiyle kadın futbolunda gelirleri artıracak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişirken, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası başlayacak.

İLK ETAPTA 37,7 MİLYON EURO GELİR DAĞITILACAK

Yeni sistemle ilk etapta 37,7 milyon euroluk gelir dağıtacak UEFA, sonraki etapta bu rakamın 46,7 milyon euroya çıkmasını öngörüyor.

Tamamı kulüplere dağıtılacak olan bu para, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden kulüpler, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan takımlar ve yeni başlayacak UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılan ekipler arasında paylaştırılacak.

RAKAM GİDEREK ARTACAK

2025'ten 2027'ye kadar lig aşamasından itibaren katılan kulüpler toplam 18,2 milyon eurodan yararlanacak. Bu rakam, 2027'den 2030'a kadar 24,1 milyon euroya yükselecek.

EŞİT OLARAK PAYLAŞTIRILACAK

Hak edişlerin yüzde 50'si kulüplere katılım sağladıkları için ödenecek, geri kalan yüzde 50'si ise gösterilecek performansa bağlı bonus olarak dağıtılacak.

Başlangıç ücretleri lig aşamasındaki 18 kulübün tamamı arasında eşit olarak paylaştırılacak ve her katılımcı 2025-2027 yılları arasında 505 bin euro ve 2027-2030 yılları arasında 670 bin euro kazanacak.

ŞAMPİYON TAKIMLARIN GELİRİ ARTACAK

Şampiyon takımlar ilk iki sezonda 1 milyon 995 bin euro ve 2027-2028 sezonundan itibaren 2 milyon 800 bin euro net rakam kazanabilecek.

Mevcut düzende şampiyon takımlar 1 milyon 410 bin euro kazanabiliyordu. Böylece rakamlarda iki sene sonunda yüzde 99'luk artış sağlandı.

HER TUR İÇİN SABİT BİR MİKTAR KAZANILACAK

Ayrıca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme turlarında elenen takımlar, 2025-2027 yılları arası 7,7 milyon euro ve 2027-2030 yılları arası 9,1 milyon euroya çıkacak rakamdan yararlanacak.

Takımlar, ulaştıkları her tur için sabit bir miktar ve son pozisyonlarına göre bir performans bonusu alacak.

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na ayrılan toplam rakam 2025-2027 yılları için 5,6 milyon euroya ulaşacak ve 2027-2030 yılları için de 6,2 milyon euroya yükselecek. Katılımcı kulüpler, ulaşılan her tur için sabit bir miktar kazanacak.