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UEFA kulüpler sıralaması belirlendi! İlk 50'de yalnızca bir Türk ekibi var

UEFA kulüpler sıralaması belirlendi! İlk 50'de yalnızca bir Türk ekibi var UEFA kulüpler sıralamasının zirvesinde İngiliz devi Manchester City, yer alırken temsilcilerimizin de son durumu belli oldu. Fenerbahçe, 47. sırada bulunarak Türk ekipleri arasında en üst sırada yer alan takım oldu.