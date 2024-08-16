UEFA kulüpler sıralaması belirlendi! İlk 50'de yalnızca bir Türk ekibi var

Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. turların sona ermesiyle beraber en güncel 2024-2025 sezonu UEFA kulüpler sıralaması belli oldu.
Lille'e elenerek yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek olan Fenerbahçe, takımlarımız arasında en üst sırada yer alan ekip olarak dikkatleri çekti.
Kulüpler sıralamasında Fenerbahçe 47, Galatasaray 63, Başakşehir 79, Sivasspor 86, Beşiktaş 138 ve Trabzonspor 141. sırada yer aldı.
İLK 10 SIRA
1- Manchester City
2- Real Madrid
3- Bayern Münih
4- Liverpool
5- Roma
6- Paris Saint-Germain
7- Villarreal
8- Borussia Dortmund
9- Chelsea
10- Inter
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