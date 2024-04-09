UEFA kulüpler sıralamasında ilk 100'de 3 Türk takımı yer aldı UEFA kulüpler sıralamasında Türkiye'den ilk 100 içine Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir girdi.

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UEFA kulüpler sıralamasına son güncelleme geldi.

Yapılan güncellemenin ardından Avrupa'daki kulüplerin sıralaması belli olurken, ilk 100'de üç Türk kulübü yer aldı.

Kulüpler sıralamasında ilk basamağı İngiltere Premier League ekibi Manchester City alırken, ikinci sırada Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, üçüncü sırada ise Real Madrid yer aldı.

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain dördüncü basamakta kendine yer bulurken, Liverpool sıralamanın beşinci sırasına oturdu.

İlk 100'de üç Türk takımı var

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 56. sıradan listeye girerek en yüksek Türk kulüpleri içerisinde en yüksek sıralamaya ulaşmış oldu.

Galatasaray 60. sırayı alırken, Başakşehir ise 62. sırada yer aldı.

Sivasspor 102. sıradan listeye dahil olurken, Beşiktaş 123. sıradan listeye girdi.

Trabzonspor 129. sırada, Adana Demirspor ise 179. sırada yer aldı.