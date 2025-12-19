- UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor, Mainz'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
- Konferans Ligi’nde lig aşamasını 12. sırada tamamlayan Samsunspor’un muhtemel play-off rakipleri Kuopion ve Shkendija oldu.
- Samsunspor'un maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi ve Türkiye, 9. sırada yer aldı.
UEFA Konferans Ligi’nde 2025/26 sezonunun lig etabının son haftasında Samsunspor, deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi Mainz’la karşı karşıya geldi.
Samsunspor, rakibine 2-0 mağlup oldu ve lig aşamasında ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Samsunspor, Konferans Ligi’nde lig aşamasını 12. sırada tamamladı ve Karadeniz ekibinin play-off turundaki muhtemel rakipleri, Kuopion ve Shkendija oldu.
SAMSUN KAYBETTİ: PUANIMIZ GÜNCELLENDİ
Konferans Ligi’nde sezonun lig etabı tamamlanırken Samsunspor’un Mainz’la oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Mainz-Samsunspor maçı sonrasında UEFA ülke puanında güncel durum şöyle:
1.İngiltere - 104.325
2.İtalya - 92.196
3.İspanya - 86.171
4.Almanya - 83.402
5.Fransa - 75.891
6.Hollanda - 65.762
7.Portekiz - 63.266
8.Belçika - 57.750
9.TÜRKİYE - 48.125
10.Çekya - 46.075