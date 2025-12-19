AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Konferans Ligi’nde 2025/26 sezonunun lig etabının son haftasında Samsunspor, deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi Mainz’la karşı karşıya geldi.

Samsunspor, rakibine 2-0 mağlup oldu ve lig aşamasında ikinci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Samsunspor, Konferans Ligi’nde lig aşamasını 12. sırada tamamladı ve Karadeniz ekibinin play-off turundaki muhtemel rakipleri, Kuopion ve Shkendija oldu.

SAMSUN KAYBETTİ: PUANIMIZ GÜNCELLENDİ

Konferans Ligi’nde sezonun lig etabı tamamlanırken Samsunspor’un Mainz’la oynadığı maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Mainz-Samsunspor maçı sonrasında UEFA ülke puanında güncel durum şöyle:

1.İngiltere - 104.325

2.İtalya - 92.196

3.İspanya - 86.171

4.Almanya - 83.402

5.Fransa - 75.891

6.Hollanda - 65.762

7.Portekiz - 63.266

8.Belçika - 57.750

9.TÜRKİYE - 48.125

10.Çekya - 46.075