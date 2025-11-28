UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durum... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union SG'ye 1-0 yenildi. Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe ve Ferencvaros arasındaki mücadele 1-1 bitti. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Maçların ardından UEFA ülke puanı hemen güncellendi.

UEFA ülke puanı güncellendi ve Türkiye 47.200 puanla 9. sırada yer aldı. UEFA organizasyonlarında bir hafta daha sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG'ye 1-0 yenildi. Sarı kırmızılılar 9 puanla haftayı 14. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe ve Ferencvaros arasındaki mücadele 1-1 bitti. Fenerbahçe 8 puanla haftayı 20. sırada tamamladı. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda karşılaştı ve maç 2-2 sona erdi. Karadeniz temsilcisi 4. haftayı da lider kapattı. Avrupa'da sona eren haftanın ardından ülke puanı da güncellendi. İşte son durum: 6. Hollanda | 64.533 7. Portekiz | 61.867 8. Belçika | 57.350 9. Türkiye | 47.200 10. Çekya | 43.900 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında 9 Aralık akşamı Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında 11 Aralık'ta Norveç ekibi Brann ile deplasmanda mücadele edecek. Samsunspor ise Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek.

