UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 23 Ağustos 2024 5 takımla temsil edildiğimiz Avrupa sahnesinde UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu. Türkiye, Çekya'nın 1.250 puan gerisinde 10. sırada yer aldı.

Haber Merkezi

Avrupa futbolunun iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi ve üç numaralı kupası Konferans Ligi'nde heyecan Play-Off turu ilk maçlarıyla devam etti.

Temsilcilerimiz; Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in boy gösterdiği organizasyonlarda haftayı 3 beraberlikle kapattık.

3 MAÇTA 3 BERABERLİK ALDIK

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında ise Trabzonspor, deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen ile golsüz berabere kaldı.

Yine aynı organizasyonda Başakşehir, İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile 0-0 berabere kaldı.

GALATASARAY, İLK MAÇINDA YENİLMİŞTİ

Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ'NE GİDİYOR

Diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise Devler Ligi 3. Ön Elemesi'nde Lille'e elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermeyi garantilemişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise ülke puanında son durum belli oldu.

ÇEK EKİBİ SON DAKİKADA BERABERLİĞİ ALDI

Türkiye’nin rekabet halinde olduğu Çekya takımlarından Mlada Boleslav, Konferans Ligi'nde sahasında Macar ekibi Paksi karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

TÜRKİYE 10. SIRADA

22 Ağustos Perşembe günü alınan sonuçlarla birlikte Türkiye, 35.600 puan topladı ve 10. sırada yer aldı. Çek Cumhuriyeti ise 36.850 puanla 9. basamakta yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024-2025

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 58.093

6- HOLLANDA - 54.566

7- PORTEKİZ - 49.916

8 - BELÇİKA - 43.600

9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.850

10- TÜRKİYE - 35.600