UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: İlk 10'daki yerimiz sağlam

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği Alman devi Bayern Münih'e etkili oyununa rağmen 3-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına 3-1 kaybetti.
İlk 10'daki yerimiz sağlam
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan mücadeleler sonrasında UEFA ülke puanları da güncellendi.
Temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 0.5 puan elde ederek 35 bin 350 puana yükseldi ve 9. sıradaki yerini korudu.
11. sırada bulunan Avusturya'yla arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.
En fazla katkı Galatasaray'dan
2023/24 sezonunda şu ana kadar Türkiye'nin UEFA ülke puanına Galatasaray 3 bin 125, Fenerbahçe 2 bin 500, Beşiktaş 1750 ve Adana Demirspor ise 875 puanlık katkı sağladı.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 93.178
2- İspanya: 79.614
3- İtalya: 75.855
4- Almanya: 73.624
5- Hollanda: 57.100
6- Fransa: 56.331
7- Portekiz: 49.816
8- Belçika: 41.800
9- Türkiye: 35.350
10- İskoçya: 32.650
11- Avusturya: 31.000
12- İsviçre: 30.775
13- Çekya: 28.300
14: Danimarka: 28.200
15: Norveç: 27.875
Hedef Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım
Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'da kalmayı başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.
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