UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: İlk 10'daki yerimiz sağlam Avrupa müsabakalarında ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki karşılaşmaları sonrasında UEFA ülke puanımız güncellendi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği Alman devi Bayern Münih'e etkili oyununa rağmen 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına 3-1 kaybetti.

İlk 10'daki yerimiz sağlam

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan mücadeleler sonrasında UEFA ülke puanları da güncellendi.

Temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 0.5 puan elde ederek 35 bin 350 puana yükseldi ve 9. sıradaki yerini korudu.

11. sırada bulunan Avusturya'yla arasındaki fark 11 galibiyete yükseldi.

En fazla katkı Galatasaray'dan

2023/24 sezonunda şu ana kadar Türkiye'nin UEFA ülke puanına Galatasaray 3 bin 125, Fenerbahçe 2 bin 500, Beşiktaş 1750 ve Adana Demirspor ise 875 puanlık katkı sağladı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 93.178

2- İspanya: 79.614

3- İtalya: 75.855

4- Almanya: 73.624

5- Hollanda: 57.100

6- Fransa: 56.331

7- Portekiz: 49.816

8- Belçika: 41.800

9- Türkiye: 35.350

10- İskoçya: 32.650

11- Avusturya: 31.000

12- İsviçre: 30.775

13- Çekya: 28.300

14: Danimarka: 28.200

15: Norveç: 27.875

Hedef Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım

Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'da kalmayı başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.