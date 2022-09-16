UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.Peki, maçların ardından Türkiye kaçıncı sıraya yükseldi?

UEFA ülke puanı sıralaması bu hafta oynanan Şampiyonlar Ligi,UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları sonrası güncellendi.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor bu hafta oynadıkları Avrupa maçlarında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ülke puanına müthiş katkı sağladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor haftayı galibiyetle kapatırken bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ve Sivasspor ise haftayı galibiyetle kapattı.

Türkiye sıralamada yükseldi

Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir galibiyet alarak 400'er puan kazanırken, Fenerbahçe berabere kaldığı için 200 puan kazandı.Elde edilen bu 1400 puan ile Türkiye sıralamada bir sıra yükselerek 19. sıraya yerleşti.