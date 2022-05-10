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    UEFA'dan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi kararı

    UEFA'dan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi kararı

    UEFA, 2024/25 sezonunda 36 takımla düzenlenecek Şampiyonlar Ligi'nde 34 hakkı lig başarılarına göre, 2 hakkı ise özel davetiyle vermeyi düşünüyor.
    • 10.05.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:18
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    Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ve UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan ancak güçlü Avrupa performansına sahip iki takıma yer verme konusundaki tartışmalı plan üzerine anlaşmaya varmaya çok yakın...

    The Athletic'te yer alan habere göre; mevcut haliyle 32 takımın yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonundan itibaren 36 takımla düzenlenecek. 34 hak, ligdeki başarılara göre verilecek. Kalan 2 hak ise özel davetiyeyle sahibini bulacak.

    UEFA dan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi kararı #1

    Süper Ligi'ne karşı çıkıp, benzer sistem getirdiler

    2024/25 sezonunda başlaması planlanan iki takıma özel yer verme planı şimdi hayata geçseydi gelecek sezon için Manchester United, Roma veya Villarreal gibi kulüpler herhangi bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne hak kazanamasa da katılabilecekti. Zira, bu takımlar UEFA ülke katsayılarının yüksek olması nedeniyle diğer ülke takımlarına göre büyük bir avantaj sağlayacak.

    Bu plan, ulusal liglerin önemini azalttığı ve Avrupa'nın seçkin liglerinin konumlarını sağlamlaştırdığı için bazı ülkeler tarafından şiddetle eleştirildi. Avrupa futbolunun birçok paydaşı, ayrılıkçı bir Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan UEFA'nın benzer bir planı hayata geçirdiği eleştirisini dile getirdi.

    UEFA dan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi kararı #2

    Net karar kısa sürede verilecek

    Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasındaki anlaşma gereği de bir ülkeden en fazla 5 takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne alınabilecek.

    Bu plan, UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği'nin çarşamba günü Viyana'daki toplantısında tartışılacak ve bir karara varılmaya çalışılacak.


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