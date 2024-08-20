UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Kryvbas - Real Betis arasındaki karşılaşmada düdük çalacak.

Haber Merkezi

UEFA Konferans Ligi play-off turu birinci müsabakasında Ukrayna’nın Kryvbas ile İspanya’nın Real Betis takımları, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Slovakya’nın Kosice şehrindeki Kosicka Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in, yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak. Karşılaşmada Mustafa İlker Coşkun VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.