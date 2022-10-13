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UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

UEFA Disiplin Kurulu Avrupa'da temsilcimiz olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası kesti. Sarı Lacivertliler 30 bin euro, Bordo-Mavililer ise 4 bin 125 euro ceza aldı.