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    UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

    UEFA Disiplin Kurulu Avrupa'da temsilcimiz olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası kesti. Sarı Lacivertliler 30 bin euro, Bordo-Mavililer ise 4 bin 125 euro ceza aldı.
    • 13.10.2022 - 14:16
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    UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

    UEFA tarafından Avrupa kupalarında oynayan Türk takımlarına para cezaları verildi. Kurul, temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor 'a para cezası verdiğini duyurdu. İşte verilen cezalar...

    Fenerbahçe'ye meşale ve sahaya madde atma cezası

    UEFA Disiplin Kurulu kararlarına göre Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de deplasmanda oynadığı Rennes maçındaki olaylar nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza kesildi. Meşale yakılması ve sahaya madde atılması gerekçeleriyle kulübe 30 bin euroluk para cezası verdi.

    UEFA dan Fenerbahçe ve Trabzonspor a ceza #1

    Trabzonspor'a para cezası

    UEFA, Trabzonspor'a UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız karşılaşmasından dolayı para cezası verdiğini açıkladı. Bordo-mavililere sahaya madde atılması yüzünden 4 bin 125 euro para cezası kesildi.

    UEFA dan Fenerbahçe ve Trabzonspor a ceza #2


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