UEFA'dan İsmail Kartal kararı! Ertelemeli men cezası verildi UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 yıl ertelemeli 1 maç men ve 25 bin euro para cezası verdi.

ensonhaber.com

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Twente'yi eleyerek gruplara kaldığı eşleşmeden sarı-lacivertlilere ceza çıktı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre Hollanda'daki karşılaşmanın başlama vuruşunun geç yapılmasından, sarı-lacivertli kulüp ve teknik direktör İsmail Kartal sorumlu tutuldu.

Ertelemeli men cezası

Twente-Fenerbahçe maçında başlama vuruşunun zamanında yapılamamasından sorumlu tutulan İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verildi. Kararda bu 1 maçlık yaptırımın erteleme süresi, bir yıl olarak duyuruldu.

Para cezası da verildi

Yine bu karşılaşmadaki geç başlama vuruşu nedeniyle ayrıca kulübe de 25 bin Euro para cezası kesildi.

Aynı maçta takımın uygunsuz davranışı başlığı altında da 3 bin euroluk bir para cezasına hükmedildi.

Uyarı almıştı

İsmail Kartal 2021-2022 sezonunda da UEFA tarafından aynı gerekçeyle cezalandırılmıştı. Konferans Ligi'nde İstanbul'daki Slavia Prag-Fenerbahçe maçında müsabakanın geç başlamasından dolayı İsmail Kartal, UEFA'dan uyarı cezası almıştı.